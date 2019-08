In Walkersdorf, Gemeinde Ottendorf an der Rittschein, fuhr eine Frau Mittwochfrüh gegen eine Hausmauer. Sie wurde verletzt.

Ottendorf an der Rittschein

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Ottendorf an der Rittschein rückte mit neun Mann aus © Fotolia

Am Mittwoch gegen 7 Uhr kam aus unbestimmten Gründen eine Frau mit ihrem Pkw von der Fahrbahn in Walkersdorf, Gemeinde Ottendorf an der Rittschein, ab. Das Auto krachte frontal gegen eine Hausmauer. Dabei wurde die Lenkerin verletzt.