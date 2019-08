Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Straße musste nach dem Unfall für etwa zwei Stunden gesperrt werden © LPD Burgenland

Schwerer Unfall auf der Grieselsteiner Straße, der L 423, im burgenländischen Bezirk Jennersdorf: Eine 45-jährige Lenkerin fuhr am Montag am Nachmittag mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Jennersdorf in Richtung Therme Loipersdorf. Als sie ihr Fahrzeug wenden wollte, kam es zum Unfall.