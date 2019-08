Kleine Zeitung +

1500-Einwohner-Gemeinde SV Lafnitz bringt pro Spiel 1000 Fans ins Stadion

Der SV Lafnitz startet in seine zweite Saison in der zweiten Bundesliga und hofft auf seine Fans. 1000 Zuschauer besuchten das Stadion schon in der letzten Saison regelmäßig, diese Saison hofft man auf noch mehr Besucher.