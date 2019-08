Der 46-Jährige Slowene soll in seiner Heimat Kreditbetrug in großem Stil begangen haben.

Auf der Raststation Schäffern klickten für den Betrüger aus Slowenien die Handschellen © APA

Der Verdächtige (46) hatte in Slowenien in den Jahren 2007 bis 2011 zahlreichen Privatpersonen Kredite für größere Anschaffungen - wie beispielsweise Autokäufe - zugesagt und entsprechende Vermittlungsgebühren in der Höhe von 1.500 bis 6.000 Euro eingehoben. Die Kreditsummen wurden jedoch nie ausbezahlt bzw. vermittelt, so der Vorwurf. Darüber hinaus habe der Mann auf diversen Verkaufsseiten im Internet Fahrzeuge, darunter Traktoren, angeboten, dafür Anzahlungen kassiert, jedoch nie geliefert.