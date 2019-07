Facebook

Das Pro-Cultura-Konzert war ein voller Erfolg © Franz Brugner

Handtücher in Griffweite waren angesichts der heißen Temperaturen im randvoll besetzten Kulturssal in Lafnitz beim Gastspiel des fulminanten Quintetts Klazz Brothers & Cuba Percussion für die Musiker das zweitwichtigste Utensil. Es galt die Schweißbäche als Resultat der gnadenlosen Sommerhitze einzudämmen. Atmosphärisch also die perfekten Rahmenbedingungen, um die swingende wie heißblütige Crossover-Darbietung zur vollen Entfaltung zu bringen. Da kam weit mehr als bloß die leise Ahnung von der exaltierten Lebenslust einer tropischen Nacht auf.