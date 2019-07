Am Freitag in der Früh kollidierte ein 42-jähriger alkoholisierter Pkw-Lenker mit einem Kleintransporter samt Wohnanhänger. Dabei wurde die Beifahrerin im Kleintransporter leicht verletzt.

Der Pkw streifte den Bus des Gespanns und krachte in das Eck des Wohnwagens © FF Schäffern

Gegen 4.15 Uhr fuhr ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Imst (Tirol) mit seinem Kleintransporter samt Wohnanhänger auf der L 423 von Pinggau kommend in Fahrtrichtung Hochneukirchen. Im Fahrzeug befanden sich weiters seine 41-jährige Gattin sowie der 13-jährige Sohn. Zur gleichen Zeit war ein ebenfalls 42-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem Pkw auf der L 423 von Schäffern kommend in Fahrtrichtung Pinggau unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 5,200 dürfte der Pkw-Lenker in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Er kollidierte zuerst mit dem Kleintransporter und in der Folge mit einem abgestellten Pkw.