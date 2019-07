Kleine Zeitung +

Tier gerettet Feuerwehr befreite Igel mit Bolzenschneider

In einer Wohnsiedlung in Fürstenfeld steckte ein Igel in einem Zaun fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld rettete das kleine Tier aus seiner misslichen Lage.