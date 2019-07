Am Donnerstag erfolgte an der B63a der Spatenstich für den neuen Kreisverkehr mit direkter Anbindung an das Krankenhaus. Das Bauprojekt soll darüber hinaus den Stadtverkehr entlasten.

Am Kreisverkehr wird ab sofort gebaut © Matthias Janisch

Der Neubau des Landeskrankenhauses in Oberwart geht weiter voran. Nachdem im letzten Jahr mit dem Bau des Parkhauses begonnen wurde, erfolgte gestern der Spatenstich für den neuen Kreisverkehr an der Umfahrung der B63a. Das gesamte Bauvorhaben wird ein Volumen von insgesamt 1.25 Millionen Euro umfassen. Gebaut wird an der ehemaligen Abfahrt zum Messegelände, das Ziel des Projektes ist klar. „Wir wollen eine direkte Anbindung an das Krankenhaus schaffen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Der Baustart erfolgt ab sofort, das Projekt soll im November abgeschlossen sein. „Darüber hinaus wollen wir mit diesem Kreisverkehr und der direkten Anbindung an das LKH eine Entlastung der Anrainer schaffen“, so Doskozil weiter.