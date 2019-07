Am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 10 Uhr können sich die Kleinen beim Kinderstadtfest bei freiem Eintritt austoben. Es warten rund 20 verschiedene Spielestationen und ein buntes Programm.

Am Freitag und Samstag geht in Hartberg ein Kinderstadtfest über die Bühne © KK

Rund 20 Spielestationen, die von einem riesigen Bruder-Traktor, über einen Kletterfelsen bis hin zu einem aufblasbaren Schloss oder einer Buzzer-Arena reichen, ein buntes Bühnenprogramm mit Zauberei, Kasperltheater und Spielen – beim Kinderstadtfest „kidsMANIA“, das am Freitag um 14 Uhr startet und am Samstag von 10 bis 17 Uhr weitergeht, verwandelt sich die Stadt unter dem Motto „Raus aus dem Wohnzimmer & rein ins Vergnügen mit Österreichs größtem, mobilen Freizeitpark“ in ein Paradies für Kinder.