In der Ökoregion Kaindorf sollen 15 Groß-Biotope angelegt werden. Diese sollen als Wasserreservoir für die Landwirtschaft dienen und das Mikroklima positiv beeinflussen.

Idyllische Teiche als Nutzbringer für die Landwirtschaft und Impulsgeber für den Tourismus © Franz Brugner

In der Marktgemeinde Kaindorf soll mehr Nass in Form von Groß-Biotopen Einzug halten. Noch heuer will man mit der Errichtung von zwei kleineren Teichen im Großraum Dienersdorf loslegen.