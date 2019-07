Kleine Zeitung +

BürgerInnenpraktikum der SPÖ Diese jungen Leute spionierten in den Gemeinden

Um Oststeirern einen Einblick in die Kommunalpolitik und die Aufgaben der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu bieten, bat die SPÖ ein „BürgerInnenpraktikum“ an: in Ratten, Passail und St. Johann in der Haide.