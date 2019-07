Ein Oldtimer verunfallte am Freitagabend in der Filzmoossiedlung. Er fuhr auf eine Böschung, überschlug sich und krachte gegen einen Baum. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden © FF St. Jakob im Walde

Die Freiwillige Feuerwehr St. Jakob im Walde wurde am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in die Filzmoossiedlung gerufen. Ein Oldtimer fuhr dort aus noch ungeklärter Ursache auf eine Böschung, überschlug sich in der Luft und rutschte auf der anderen Straßenseite hinunter in den Wald und krachte gegen einen Baum.