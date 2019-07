Ein 19-jähiger Autolenker kam im Ortsgebiet von Oberwart von der Fahrbahn ab und blieb an der Mauer einer Polizeiinspektion stehen. Schuld war Sekundenschlaf.

Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt © LPD-Bgld

Freitagfrüh gegen 5.30 Uhr fuhr ein 19-jährige Autolenker auf der B63 mit seinem Fahrzeug in Richtung Hauptplatz Oberwart. In der Steinamangerstraße kam er links von der Fahrbahn ab, entwurzelte einen Baum und fuhr im Anschluss gegen das Gebäude der Autobahnpolizei Oberwart. Der Fahrzeuglenker, der durch den Unfall nicht verletzt wurde, gab an, kurz hinter dem Lenkrad eingeschlafen zu sein. Er war zum Zeitpunkt des Unfalles nicht alkoholisiert.