Vor allem die östlichen Bezirke waren diesmal betroffen, in der Landwirtschaft entstand 1,5 Millionen Euro Schaden. Projekt soll Unwetterwarnungen noch präziser machen.

Schaden an Maiskulturen in Ilz © Hagelversicherung

Zum zehnten Mal in dieser Saison haben am Donnerstag Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel schwere Schäden in der Landwirtschaft hinterlassen. Die Hagelschäden betrafen vor allem die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz und Südoststeiermark. Laut Hagelversicherung wurde eine Fläche von 2500 Hektar regelrecht zerstört.