Blitze über den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz-Umgebung und der Südoststeiermark © Blitzortung

"Nun fetzt's auch in der Steiermark runter - mit knapp 2000 Blitzen in der letzten halben Stunde gibt die Gewitterzelle bei Gleisdorf Gas", hieß es am Nachmittag bei Aktuelle Wetterwarnungen für Österreich. Und: "Kleinerer Hagel und stürmische Böen sind hier möglich."