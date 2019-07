Ursula Pendl-Hofmann übergab die Führung des "Lions Club Thermenland" an Yvonne Rottenmanner. Der Damenklub unterstützt mit den Erlösen aus Veranstaltungen karitative Zwecke.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ursula Pendl-Hofmann mit Yvonne Rottenmanner © Johann Zugschwert

Im Rahmen einer Feier im Safenhof in Bad Waltersdorf fand der jährliche Wechsel in der Klubführung des Damenklubs „Lions Club Thermenland“ statt. Präsidentin Ursula Pendl-Hofmann übergab die Präsidentinnen-Nadel an ihre Nachfolgerin Yvonne Rottenmanner.