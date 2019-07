Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anno 1993 kam es zum kuriosen Einsatz in Pöllau © YouTube/FF Pöllau

Es ist ein bunter Trupp, der im Rüsthaus der FF Pöllau umher wuselt: „Vom Landwirt bis zum Doktor, vom Gastronom bis zum Anwalt – wir haben wirklich eine gute Mischung an Freiwilligen“, erzählt Kommandant Stefan Prinz. Zu seinem Trupp gehört auch Juliane Narrnhofer – als Zehnjährige und damit Jüngste im Bunde startete sie erst heuer ins örtliche Feuerwehrleben. Ihr Motiv, Floriani zu werden? Ganz logisch: „Weil der Papa auch da ist“, sagt die Viertklasslerin. Und außerdem „machen die Übungen und Bewerbe viel Spaß“. Jugendsorgen muss man sich hier also keine machen: 136 Männer und Frauen (89 Aktive, je 27 in der Jugend und 2. Gruppe) bilden das Gerüst der FF.