Motorradfahrer kam am Mittwoch in Altenmarkt bei Fürstenfeld zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Feldbach eingeliefert.

© Jürgen Fuchs

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Mittwoch in Altenmarkt bei Fürstenfeld. Ein 63-Jähriger aus Fürstenfeld wollte einen Pkw überholen - dann kam er rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf das Bankett. Er kam zu Sturz und wurde schwer am Bein verletzt. Rettungswagen und Notarzt des Roten Kreuz waren am Unfallort im Einsatz. Der Verletzte wurde ins LKH Feldbach eingeliefert.