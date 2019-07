Unter den 250 Gemeinden mit der höchsten Bonität in Österreich kommt Hartl in der Oststeiermark auf Rang vier, im Vergleich zum Vorjahr verbesserte man sich um 31 Plätze.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hermann Grassl, Bürgermeister von Hartl © Elmar Gubisch

Am Mittwoch ist das aktuelle Bonitätsranking der 250 besten österreichischen Gemeinden veröffentlicht worden. Erstellt wird das Ranking jährlich seit 2012 vom Gemeindemagazin "Public" in Kooperation mit dem KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung. Der diesjährige Sieger ist wie im Vorjahr die Gemeinde Paffing in Oberösterreich.