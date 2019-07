In einer Dachgeschoß-Wohnung am Hartberger Sparkassenplatz führte ein Löschversuch zu einer Fettexplosion. Der Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brand am Sparkassenplatz © FF Hartberg

In einer Wohnung in der Hartberger Innenstadt kam es am Montag gegen 13 Uhr zu einem Küchenbrand. Fett im Kochtopf hatte zu brennen begonnen. Beim Löschversuch mit Wasser ereignete sich eine Fettexplosion.