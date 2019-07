Aus drei Bezirken setzt sich die Region im Osten und im Südosten der Steiermark zusammen - sie erstreckt sich vom alpinen Norden bis hinunter an die Mur bei Bad Radkersburg.

© Maxum/Steiermark Tourismus

Einiges getan hat sich in der Ost- und Südoststeiermark in den vergangenen 30 Jahren. Am einschneidendsten waren wohl die Fusionen von Gemeinden und Bezirken: Aus fünf Bezirken (Weiz, Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach, Radkersburg) wurden drei (Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark); aus 191 Gemeinden nur mehr 93.