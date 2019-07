Drei oststeirische Schüler erzählen, warum ihnen die erste Klasse gut gefallen hat, was sie an der Schule mögen und welche Pläne sie für die Ferien haben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Simon Lebenbauer aus Wenireith freut sich schon auf den Sommer © Susanne Rauschenbach

Tom Turbo Bücher

Simon Lebenbauer, Wenireith: Mathematik und Turnen haben mir im ersten Schuljahr besonders Spaß gemacht, das Schreiben gefällt mir nicht so gut. Dass ich jetzt endlich lesen kann und niemanden mehr zum Vorlesen brauche, ist toll. Besonders gerne mag ich Tom Turbo-Bücher, solche will ich auch in den Ferien lesen. Was ich an der Schule nicht mag, ist, dass man keine Zeit zum Spielen hat.