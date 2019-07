Bei Arbeiten in einer Kirschplantage in Ilz stürzte ein 34-jähriger Rumäne etwa zwei Meter von einer Arbeitsbühne ab.

Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Hilfsarbeiter ins Spital geflogen © Jürgen Fuchs

Freitagfrüh stürzte ein landwirtschaftliche Hilfsarbeiter aus Rumänien in einer Kirschenplantage in Ilz von einer Arbeitsbühne. Der 34-Jährige arbeitete gegen 8 Uhr gemeinsam mit drei Landsmännern mit der elektronisch verstellbaren Arbeitsbühne in dem Obstgarten.