Zwei Feistritztaler haben keine rechtlich sichere Zufahrtsmöglichkeit zu ihrem Haus. Die Volksanwaltschaft sieht die Gemeinde in der Pflicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Günther Macalka vor dem Wegstück, über das er alles zu Fuß zum Haus tragen muss © Jonas Pregartner

Renata Krejcova und Günther Macalka wohnen in einem Haus in St. Johann bei Herberstein (Gemeinde Feistritztal), zu dem es keine Zufahrt gibt. Zumindest keine rechtlich abgesicherte. „Umgehend“, so hieß es im Beschluss des Feistritztaler Gemeinderates vom 13. Juni, sollte deshalb Bürgermeister Friedrich Wachmann bei der Bezirkshauptmannschaft (BH) beantragen, den privaten „Purkarthoferweg“, der über den Grund des Nachbarn zur Liegenschaft führt, für öffentlich erklären zu lassen.