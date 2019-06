Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr Pöllau zu einer Fahrzeugbergung aus. Das Auto musste mittels Ladekran geborgen werden.

Die Feuerwehr Pöllau war mit 27 Mann im Einsatz © FF Pöllau

Ein Fahrzeuglenker war am Donnerstagabend gegen 22.46 Uhr mit seinem Pkw in Pöllau auf der L 413 unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen kam er in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto landete im Straßengraben.