Im Interview Pfarrer Roger Ibounigg: "Ich bin der Tradition verpflichtet"

Pfarrer Roger Ibounigg ist seit dem Jahr 2006 Pfarrer in Pöllauberg © Barbara Kahr

Ihre Person und Ihr Tun standen in letzter Zeit des Öfteren innerkirchlich wie in der Öffentlichkeit in Kritik. Beinahe hätten Sie das Pöllauer Tal als Pfarrer verlassen müssen. Wann ist man mit der Lösung, dass Sie Pfarrer von Pöllauberg bleiben können und in Pöllau ein neuer Pfarrer kommen wird, an Sie herangetreten?

Roger Ibounigg: Es gab ein Gespräch zwischen dem Bischof und den beiden geschäftsführenden Pfarrgemeinderäten von Pöllau und Pöllauberg vergangene Woche. Da ist diese Idee entstanden. Die habe ich dankend angenommen.