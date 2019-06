Facebook

Die Unfallstelle zwischen Großwilfersdorf und Altenmarkt © BFV Fürstenfeld

Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montag vor Mittag auf der B 319 kurz nach Großwilfersdorf gekommen: Ein 47-jähriger Wiener war mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache mit einem Lkw zusammengeprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug in den Graben geschleudert, der Fahrer dabei eingeklemmt. Er wurde nur kurze Zeit später von den Feuerwehren Großwilfersdorf und Altenmarkt geborgen. Trotz der raschen Hilfe durch Notarzt und Rettungshubschrauber C 16 im Anschluss, verstarb der Autolenker an der Unfallstelle.