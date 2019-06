Beim Versuch, eine Pfanne mit in Brand geratenem Speiseöl ins Freie zu tragen, wurde ein 65-Jähriger in Oberwart verletzt. Das Feuer griff auf die Küche über und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Küche © Stadtfeuerwehr Oberwart

Donnerstagvormittag wollte ein 65-jähriger Mann in seinem Haus in Oberwart Essen zubereiten. Er stellte eine Pfanne mit Speiseöl auf den eingeschalteten Elektroherd. Anschließend verließ er die Küche und begab sich in ein angrenzendes Zimmer.