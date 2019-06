Der Mann rief bei einem Verwandten Doskozils an und drohte. Bei einem Cobra-Einsatz in der Oststeiermark wurde er festgenommen.

Doskozil rief die Polizei © APA/HELMUT FOHRINGER

Nach einer Morddrohung gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sitzt ein Verdächtiger in Eisenstadt in Haft. Der 52-Jährige war am Mittwoch bei einem Cobra-Einsatz an seiner Wohnadresse in der Oststeiermark festgenommen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag Medienberichte.