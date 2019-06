Kleine Zeitung +

Motorradunfälle in Serie In Leitplanke gekracht: Biker (59) verunglückt tödlich

Jetzt ist am Fronleichnamstag auch noch ein Verkehrstoter zu beklagen. Ein Niederösterreicher (59) kommt am Abend in Vorau von der Straße ab und kracht in die Leitplanke. Davor kam es schon zu drei schweren Motorradunfällen.