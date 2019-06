Facebook

Roger Ibounigg ist in seiner Pfarre höchst umstritten © Franz Brugner

Der Konflikt in der oststeirischen Pfarrgemeinschaft Pöllau-Pöllauberg hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Wie die Diözese Graz-Seckau am Dienstag mitteilte, verweigerte der umstrittene Pfarrer Roger Ibounigg am Montag die Annahme eines Schreibens von Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl. Darin hatte der Bischof den Pfarrer gebeten, auf sein Amt in der Pfarrgemeinde zu verzichten.