Durch die Weingärten In Bad Waltersdorf hieß es erstmals "Winzer'n am Berg"

Ausgezeichnete Stimmung herrschte beim Start des ersten "Winzer'n am Berg" in Bad Waltersdorf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jeder Winzer hatte etwas Besonderes für die Gäste zu bieten © Josef Lederer

Unter traumhaften Wetterbedingungen eröffneten "Die Edlseer" am Samstag, den 15. Juni das erste "Winzer'n am Berg" in Bad Waltersdorf. Zahlreiche Besucher begaben sich auf den Streifzug durch die Weingärten und Keller der Region um die Spitzenklasse des heimischen Weines und der regionalen Schmankerl zu verkosten.