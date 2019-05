Unfall in Friedberg. Pkw-Lenker dürfte zu schnell unterwegs gewesen sein - außerdem verlief ein Alkotest positiv.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Pkw krachte in ein Brückengeländer und fing Feuer © FF Friedberg

Ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am Donnerstag gegen 8.20 Uhr auf der L477 in Friedberg Richtung Stadtmitte unterwegs. Vermutlich zu flott unterwegs, kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab - das Auto stieß gegen ein Brückengeländer und fing Feuer.