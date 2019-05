37 Bergretterinnen und Bergretter aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz nahmen an einer Übung in der Romaischlucht bei Waldbach teil. Dabei wurde den Einsatzkräften eine neue Bergemethoden nähergebracht.

37 Bergretterinnen und Bergretter absolvierten die Übung © Bergrettung Waldbach/Markus Meisterhofer

In der wildromantische Romaischlucht bei Waldbach fand eine Bergrettungsübung des Gebiets Teichalm-Fischbacher Alpen statt. Die Ortsstelle Waldbach übte dabei gemeinsam mit den umliegenden Ortsstellen Fladnitz an der Teichalm, St. Kathrein am Hauenstein und Weiz.