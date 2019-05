Bei den "Junior Skills", den Staatsmeisterschaften für Tourismus, schnitten zwei Lehrlinge des Walkersdorfer Haubenlokals Gasthaus Haberl & Fink's Delikatessen besonders erfolgreich ab. Nina Ackerl und Lukas Prem erreichten in ihrer Fachrichtung Gold.

Lukas Prem und Nina Ackerl erreichten beide Gold © TVB Riegersburg/Hofer

Die 81 besten österreichischen Tourismus-Lehrlinge Österreichs nahmen an den "Junior Skills", den Staatsmeisterschaften für Tourismus, in Salzburg teil. In den Kategorien Küche, Service und "Hotel- und Gastgewerbeassistent/-in" wurden die Titel vergeben.