Unter Mitarbeit von Kindern wurde eine Kinderfreizeitkarte erstellt © Johann Zugschwert

Was unternehmen mit den Kindern? Schauen Sie doch nach in der neuen Kinderfreizeitkarte der Oststeiermark! Diese wurde nun in Bad Waltersdorf präsentiert. Entstanden ist dieser Wegweiser für Attraktionen in Kooperation mit Kindern und Jugendlichen. Verzeichnet sind Sehenswürdigkeiten, Spielplätze und Kultureinrichtungen in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz.