Wer denkt in einem Bauernladen an die EU? Alois Pöltl auf jeden Fall und er denkt dabei an Geld.

Alois Pöltl, Obmann des Vereins IG Bauernspezialitäten Naturpark Pöllauer Tal © Daniela Buchegger

„Ohne finanzielle Unterstützung von der EU hätte der Bauernladen in Pöllau nicht Fuß fassen können“, sagt Alois Pöltl, Obmann des Vereins IG Bauernspezialitäten Naturpark Pöllauer Tal. Mehr als 100.000 Euro aus EU-Mitteln zur Ländlichen Entwicklung seien in den vergangenen Jahren an den Verein für Investitionen geflossen. „Und somit letztlich an unsere 150 Mitglieder, Kleinbetriebe im Naturpark, die von diesem Geld profitieren“, erklärt Pöltl, der jedoch Kritik am bürokratischen Aufwand bei der Antragsstellung übt.