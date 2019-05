Facebook

Christoph Haller (4. von rechts) beim offiziellen Spatenstich in Markt Allhau © Franz Brugner

Was im Schokoladesektor die gläserne Manufaktur von Chocolatier Josef Zotter in Riegersburg darstellt, soll beim Bull Beef das "Bullinarium" im burgenländischen Markt Allhau werden. Veterinärmediziner und Rinderzüchter Christoph Haller, der rund 1500 Zuchtbullen sein eigen nennt, nimmt 6,5 Millionen Euro in die Hand, um eine für ganz Österreich einzigartige Gastro- und Infotainment-Welt, in der sich alles um den Stier dreht, zu errichten.