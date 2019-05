Preisverleihung"Meisterfrost" ist bestes steirisches Familienunternehmen des Jahres

Die Firma Meisterfrost in Rohrbach und Pinggau wurde zum besten steirischen Familienunternehmen des Jahres 2019 gekürt. Meisterfrost stellt seit 35 Jahren Tiefkühlprodukte her.

Peter Szhukalek und Thomas Böhm von der Eigentümerfamilie sowie Geschäftsführerin Heide Schützenhofer mit Georg Knill, der den Preis überreichte © (c) Guenther Peroutka

Die Tageszeitung "Die Presse" kürt jährlich gemeinsam mit dem Bankhaus Spängler, BDO und der Österreichischen Notariatskammer "Österreichs beste Familienunternehmen". Die Firma Meisterfrost mit Standorten in Rohrbach an der Lafnitz und in Sinnersdorf bei Pinggau wurde dabei zum besten steirischen Familienunternehmen des Jahres 2019 gewählt.