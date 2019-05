Ein großteils EU-finanziertes Projekt lässt Schüler an Mini-Werkstätten selbst Hand anlegen: Sie können sägen, fräsen, malen, kochen und noch so einiges mehr. Das soll ihnen bei der Berufsfindung helfen. Und will so auch dem Fachkräftemangel entegegenwirken. Wir haben den Schülern über die Schulter geschaut.

Schüler im Einsatz bei den "Kreativen Lehrlingswelten Steiermark" in Pischelsdorf © Manuel Hanschitz

Der Lärmpegel ist gewaltig. Nicht nur, dass 140 Jugendliche in einer Halle versammelt sind, Gespräche in altersentsprechender Lautstärke inklusive. Sie sägen, hämmern, tackern und fräsen dabei auch noch, und das mit großem Einsatz. Für einen Vormittag wird die Oststeirerhalle in Pischelsdorf am Kulm an diesem Freitag zur Lehrwerkstätte. Und das gleich für 25 Berufe, vom Koch bis zur Buchbinderin, vom Floristen bis zur Elektrotechnikerin.

