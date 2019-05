Brand in Stinatz

Ein Mann starb bei dem Brand © Stadtfeuerwehr Oberwart

Im Südburgenland gibt es ein Todesopfer nach einem Zimmerbrand. In einem Haus in Stinatz (Bezirk Güssing) war in der Nacht auf heute, Donnerstag, Feuer ausgebrochen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein toter Mann entdeckt, teilte die Feuerwehr mit.