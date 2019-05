Eine 58-jährige Lenkerin stand deshalb am Montag in Eisenstadt vor Gericht. Das rechtskräftige Urteil: zehn Monate bedingte Haft und 9.000 Euro Geldstrafe.

Ein Überholmanöver im November 2017 im Gegenverkehrsbereich der S31 bei Dörfl (Bezirk Oberpullendorf) hat für zwei Menschen tödlich geendet. Eine 58-jährige Lenkerin stand deshalb am Montag in Eisenstadt vor Gericht. Das rechtskräftige Urteil: zehn Monate bedingte Haft und 9.000 Euro Geldstrafe. Außerdem muss die Frau 15.500 Euro Trauerschmerzensgeld an Hinterbliebene zahlen.