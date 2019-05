In Hirzenriegl fällt heute der Startschuss für die Saison der „Sommerfest-Klassiker“. Eine Saison, die lange ist und viel bietet. Ein Überblick über die Fest-Hotspots in der Südoststeiermark.

Das 280-Seelen-Örtchen Trössing wird ein Mal im Jahr zum „Mekka“ für Partytiger. Rund 5000 Besucher feiern beim traditionellen Frühlingsfest eine dreitägige Party. © FF Trössing

Der Mai ist da und mit ihm startet in der Südoststeiermark traditionell die Saison der „Sommerfest-Klassiker“. Das Hallenfest in Hirzenriegl ist solch ein Klassiker. Versteckt an der steirisch-burgenländischen Landesgrenze gelegen, wird der Ort heute zum Feier-Hotspot. Mit dem Hallenfest der Feuerwehr fällt alljährlich der Startschuss für die lange Saison der Sommerfeste. Am nächsten Wochenende folgt dann bereits einer der absoluten Höhepunkte – das „Frühlingsfest“ in Trössing. Ein Überblick.