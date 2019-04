Am Dienstag krachte in Bad Blumau ein Pkw auf der L440 frontal gegen einen Lkw. Der 18-jährige Lenker erlitt lebensgefährliche Verletzungen, er musste mit dem Hubschrauber nach Graz geflogen werden.

Pkw krachte frontal in Lkw

Der Autofahrer wurde unbestimmten Grades verletzt © Schwarz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der L440 in Bad Blumau. Auf der regennassen Fahrbahn geriet ein 18-jähriger Führerscheinneuling aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit dem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Lkw.

