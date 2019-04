Am Dienstag krachte in Bad Blumau ein Pkw auf der L 440 frontal gegen einen Lkw. Der verletzte Autofahrer musste mit dem Hubschrauber nach Graz geflogen werden.

Der Autofahrer wurde unbestimmten Grades verletzt © Schwarz

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr auf der L 440 in Bad Blumau. Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte infolge frontal in einen entgegenkommenden Lkw.

