Am Samstag lud die Landjugend Ortsgruppe Hartberg in Löffelbach zum Maibaumaufstellen. Auf Grund eines unglücklichen Vorfalls mussten sie drei Bäume aufstellen.

Am Dorfplatz Löffelbach

Viele Besucher beim Maibaumaufstellen in Löffelbach © Matthias Janisch

Beim Maibaumaufstellen der Landjugend Ortsgruppe Hartberg am Samstag gab es ein großes Gesprächsthema. Die Mitglieder rund um Obmann Philip Mauerhofer und Leiterin Maria Rodler mussten gleich drei "Bäume" aufstellen. "Leider hat jemand in der Nacht unseren Baum in drei Teile geschnitten. Das ist wirklich traurig, da steckte viel Arbeit dahinter", erklärte Rodler.