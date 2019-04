Als wäre der Einsatz für alle Helfer nicht belastend genug, gab es auch noch Schaulustige, die am Steuer sitzend fotografierten! Der Ärger der Feuerwehr-Kräfte, die Freitagabend an der A2 im Einsatz waren, ist groß.

Am Steuer sitzend fotografieren oder filmen - und das an einer Unfallstelle, an der gerade ein Mensch ums Leben gekommen war © FF Bad Waltersdorf

Tragisch endete ein Auffahrunfall am Karfreitag am Rande der Südautobahn bei Ilz: Wie berichtet, war eine Pkw-Lenkerin aus Wien kurz vor der Ausfahrt Ilz-Fürstenfeld auf dem sogenannten Verzögerungsstreifen stehen geblieben, um am Navi nach dem Weg zu suchen - ein nachkommender Autofahrer aus dem Bezirk Oberwart, der die selbe Ausfahrt nehmen wollte, bemerkte den stehenden Wagen zu spät und fuhr mit voller Wucht auf. Die 45-jährige Lenkerin im ersten Auto starb noch an der Unfallstelle, drei Personen wurden verletzt - darunter auch ein 12-jähriger Bub.

