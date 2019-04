Ein 15-Jähriger wurde am Freitag im PS Racing Center in Greinbach bei Hartberg verletzt.

Rettungseinsatz erfordertte Hubschrauberflug © Fuchs

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag auf der Strecke des PS Racing Center in Greinbach bei Hartberg. Ein 15-Jähriger aus der Gegend geriet mit seinem Moped zu Sturz und wurde dabei verletzt. Er musste mit Verdacht auf Wirbelverletzungen mit dem Christophoros 16 nach Graz in die Kinderchirurgie geflogen werden.