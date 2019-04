Facebook

Die Feuerwehrmänner mussten verschiedene Übungssituationen meistern © LFV Steiermark

Vor Kurzem fand in der Region Postojna, Slowenien, eine großangelegte Feuerwehrübung mit dem Katastrophendienst International statt. Auch Stefan Semlegger und Markus Allmer von der Feuerwehr St. Lorenzen am Wechsel, Hannes Haindl von der Feuerwehr Buch-Geiseldorf, Johann Hönigschnabel und Harald Hönigschnabel von der Feuerwehr Pinggau und Andreas Hödl von der Feuerwehr Rohrbach an der Lafnitz nahmen an dieser Übung teil.