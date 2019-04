Facebook

Die beiden unbekannten Frauen stahlen im Supermarkt eine Handtasche und eine Geldbörse © LPD

Derzeit ermittelt die Polizei gegen zwei Unbekannte, die eine Geldbörse und eine Handtasche in Hartberg gestohlen haben sollen.

Am 27. Februar nahm eine der beiden Frauen in einem Hartberger Supermarkt eine Geldbörse, die in einem Einkaufswagen abgelegt wurde, an sich. Gemeinsam mit der zweiten Unbekannten versuchte sie mit den gestohlenen Kreditkarten und einer Bankomatkarte Bargeld an einem Bankomaten zu beheben.

Mehrere tausend Euro erbeutet

Dieselben Täterinnen lagen am 28. März wieder in einem Hartberger Supermarkt auf der Lauer. Die Frauen erbeuteten eine Handtasche und behoben im Anschluss mit der Bankomartkarte mehrere tausend Euro.

Foto © LPD

Auf den Fotos einer Überwachungskamera sind die Unbekannten ersichtlich. Auffallend sei laut Polizei die korpulente Statur einer der beiden Frauen sowie deren Bekleidungsstil: Die Diebinnen trugen Stutzen mit Ballerinas und jeweils eine hellblaue und hellrosa Daunenjacke.

Mithilfe erbeten Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung, Hinweise zur Identität der beiden Frauen bitte bei der Polizeiinspektion Hartberg unter Tel. 059133-6230125 melden.